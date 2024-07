Infortunio Buchanan con il Canada, è in ospedale: le condizioni e come sta

Una brutta notizia per i tifosi del Canada e dell'Inter arriva dalla Coppa America, in cui è impegnato il 25enne esterno Tajon Buchanan che ha però riportato un infortunio nel corso di un allenamento con i suoi compagni di nazionale e rischia ora un lungo stop .

Infortunio Buchanan, la nota del Canada

"Il Canada conferma che Tajon Buchanan ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba durante la sessione di allenamento di oggi - si legge in una nota pubblicata dalla selezione nordamericana sul proprio profilo X -. È stato portato in un ospedale locale per ulteriori valutazioni e cure. Forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni".