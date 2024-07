Shakira ancora protagonista nel mondo del calcio: il motivo

Shakira ha scritto un pezzo di storia del calcio con la canzone "Waka Waka" per i Mondiali in Sudafrica nel 2010. Un ritornello che ancora rimane impresso nella testa di tutti gli appasionati e non. La cantautrice colombiana proprio in quell'anno conobbe Gerard Piqué, con cui ebbe due figli prima della celeberrima separazione culminata con un dissing contro l'ex calciatore del Barcellona.