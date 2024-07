Argentina, gli annunci di Messi e Di Maria: cosa faranno dopo la Coppa America

L'Argentina batte 2-0 il Canada e vola in finale di Coppa America, ma per molti giocatori è già tempo di pensare al futuro, a cosa accadrà dopo la fine del torneo. Leo Messi , ad esempio, non ha dubbi: continuerà a giocare in Nazionale. Lo ha annunciato proprio lui.

Gli annunci di Messi e Di Maria

"Come ho già detto, ho intenzione di continuare. Voglio continuare a vivere giorno per giorno senza pensare a cosa accadrà in futuro o se continuerò o meno. E' qualcosa che vivo ogni giorno. Ho 37 anni e solo Dio sa quando sarà la fine". Idee chiare anche per l'ex Juventus, Angel Di Maria, per cui la finale di Coppa America sarà l'ultima gara in albiceleste: "È la mia ultima battaglia. Non c'è niente da dire che non abbia già detto tante volte. È la mia ultima partita. Devo dire grazie a tutti gli argentini e a questa generazione che mi ha permesso di sollevare così tanti trofei".