L'incredibile simulazione di De Paul in Argentina-Canada: bufera sui social

ROMA - L’Argentina campione in carica proverà a difendere il titolo nella finale di Coppa America dopo aver battuto per 2-0 il Canada in semifinale. Decisivi per i sudamericani i gol di Julian Alvarez al 22esimo del primo tempo e Lionel Messi al 51esimo. Ma sui social e non solo si discute sulla simulazione di De Paul. Al minuto 70 l’argentino è a terra e il canadese Koné lo colpisce dietro alla schiena con una piccola pallonata. Rodrigo si contorce dal dolore, una reazione esagerata vista l’intensità del colpo. L’arbitro ammonisce comunque il giocatore Koné e fine del siparietto.