Coppa America, terzo posto all'Uruguay: Canada ko ai rigori, Suarez protagonista

CHARLOTTE (STATI UNITI) - L'Uruguay pareggia all'ultimo respiro nei tempi regolamentari e batte 4-3 ai rigori il Canada conquistando il terzo posto in Coppa America. Nella finalina giocata al 'Bank of America Stadium' di Charlotte, la 'Celeste' sblocca il risultato all'8' con l'ex Juve Rodrigo Bentancur. I canadesi non mollano e ribaltano il match prima con Ismael Koné (22') poi con Jonathan David (80'). A salvare gli uruguaiani di Marcelo Bielsa ci pensa l'eterno Luis Suarez che fissa il risultato dei tempi regolamentari sul 2-2 al 92'.