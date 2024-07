Messi: "Non penso al futuro. Di Maria? Ha già deciso"

Messi: "Mi godo ogni giorno, non penso al futuro"

Nel corso di un'intervista concessa a DSports, alla vigilia di Argentina-Colombia, Leo Messi non si è sbilanciato sulla data del possibile finale di carriera, tra club e nazionale: "In questo momento preferisco non pensare al futuro... Mi godo il presente e vivo giorno per giorno, osservando cosa mi succede e cosa stiamo ottenendo. Mi sono divertito molto in Nazionale, anche se ho sofferto per le mancate opportunità. Abbiamo attraversato un periodo difficile. La mia Coppa America? Adesso mi godo ogni giorno. Continuerò così finché sarà possibile, finché sentirò che è abbastanza. In questa Copa América stavo andando bene, ma l'infortunio ha cambiato i miei piani. Non è andata come mi aspettavo o volevo".

Lascerà sicuramente la nazionale Angel Di Maria, storico compagno di battaglie di Leo Messi, destinato a restare un'altra stagione al Benfica: "Ha tutto già deciso, non c'è nulla che lo smuova. Se dovesse segnare nuovamente in un'altra finale sarebbe straordinario. Sarebbe l'addio perfetto. Suarez? È un amico e voglio sempre il meglio per lui. Anche lui sta vivendo la sua ultima Copa America in Nazionale, con un'altra squadra. Non ha partecipato così tanto come nelle precedenti edizioni, ma è sempre stato fondamentale per l'Uruguay".