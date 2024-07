Paredes e il tackle virale in Coppa America: tifosi della Roma impazziti sui social

Tutti pazzi per Paredes . Il centrocampista della Roma è stato decisivo nella finale di Coppa America tra Argentina e Colombia , disputata la scorsa notte all' Hard Rock Stadium di Miami Gardens .

Paredes recupera e innesca Lo Celso, gol di Lautaro: Argentina campione

Mandato in campo da Scaloni al 97', Paredes ha ribaltato immediatamente il fronte dell'azione recuperando un pallone fondamentale: fermato Quintero con un tackle tanto energico quanto perfetto per scelta di tempo e impatto con la sfera, si è rialzato ed è avanzato palla al piede con la testa alta. Non appena ha visto il movimento tra le linee di Lo Celso lo ha servito con un passaggio forte e preciso, che ha permesso al suo compagno di squadra di girare di prima intenzione verso l'area di rigore per Lautaro Martinez: gol al 112', trionfo ai supplementari, festa grande per l'Albiceleste.

Tutti pazzi per Paredes

Tifosi scatenati sui social per rimarcare l'importanza della giocata di Paredes: esaltato dai tifosi romanisti che, nel congratularsi per la vittoria, non vedono l'ora di riabbracciarlo; celebrato da quelli argentini, grati per la giocata determinante e a dir poco soddisfatti per l'impatto che ha avuto sulla partita. Una pioggia di complimenti anche per Scaloni: "Ha inserito Paredes, cambi decisivi per la nostra vittoria", la sintesi del pensiero collettivo più diffuso.