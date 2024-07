Il gesto di Messi prima di alzare la Coppa America: i tifosi dell'Argentina si emozionano

La sedicesima Coppa America conquistata dall’Argentina sarà probabilmente quella dal significato più profondo. Ha un gusto speciale il trionfo dell’Albiceleste contro la Colombia ai tempi supplementari. Il motivo è legato indissolubilmente al nome di Leo Messi. E’ stata infatti l'ultima volta del fenomeno: l’ultima partita in questa competizione per il giocatore più importante della storia del calcio contemporaneo (e non solo). La chiusura perfetta per lui e per le altre due colonne di una Nazionale bella e vincente. Oltre a Messi, infatti, quella di ieri è stata l’ultima presenza di Di Maria e Nicolas Otamendi.