Colombia, serata da incubo in Coppa America: "Arrestato il presidente federale"

Coppa America, arrestato il presidente della federcalcio colombiana

Entrambi, riporta la 'Espn', sono stati poi rilasciati su cauzione: duemila dollari per Jesurun padre, che è anche membro del Consiglio Fifa, e mille dollari per il figlio. Un altro episodio che macchia l'organizzazione del torneo e che si aggiunge ai tafferugli scoppiati in occasione della finale dopo che diversi tifosi hanno provato a entrare nello stadio sprovvisti di biglietto, per un bilancio complessivo di 27 arresti e 55 espulsioni. La Conmebol, dal canto suo, scarica ogni responsabilità sugli organizzatori locali accusandoli di non aver seguito i suggerimenti forniti sul fronte della sicurezza.