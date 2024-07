Noto cantante tenta di rubare una maglia, la risposta di Paredes è clamorosa

La finale di Coppa America non è finita al triplice fischio del direttore di gara. Sul campo, l' Argentina di Scaloni ha battuto la Colombia nei tempi supplementari grazie al gol di Lautaro Martinez, mentre sugli spalti è stato registrato un episodio piuttosto spiacevole, che ha visto protagonista il noto cantante colombiano Blessd , intento nel rubare una maglia di Leandro Paredes da un gruppo di tifosi dell'Albiceleste. La risposta del centrocampista della Roma non si è fatta attendere.

Maluma tenta di rubare la maglia di Paredes, la risposta del centrocampista argentino

Incidente in tribuna durante la finale di Coppa America tra Argentina e Colombia. Il cantante colombiano Blessd, molto famoso in Sudamerica, stava ballando nel suo box in compagnia di alcuni amici, fino a quando non ha visto sventolare una maglia di Paredes poco più giù e ha tentato di strapparla al proprietario, nonché tifoso dell'Albiceleste. Il tutto è stato ripreso dagli smartphone dei presenti, con il video che è diventato immediatamente virale sul web. Lo ha visto anche Paredes, che si è lasciato andare ad una risposta piccata nei confronti dell'artista colombiano: "Se vuoi una maglietta faccelo sapere, te la invieremo autografata...", ha detto il regista della Roma, che non ha nascosto la sua soddisfazione per il secondo successo continentale consecutivo.