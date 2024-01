Coppa d'Asia, Azmoun brilla con l'Iran: doppio assist per Taremi

DOHA (QATAR) - Rimasto ai box per un problema fisico nel match vinto contro Hong Kong, Sardar Azmoun si è ripreso il suo posto e sul prato del qatariota 'Education City Stadium' ha servito due assist a Taremi nel 2-1 rifilato agli Emirati Arabi Uniti dall'Iran, qualificatosi così agli ottavi di finale della Coppa d'Asia come prima (a punteggio pieno) del Gruppo C. Gli Emirati Arabi Uniti vengono raggiunti a quota 4 dalla Palestina (3-0 a Hong Kong con gol doppietta di Dabbagh dello Charleroi e gol di Al Qanbar) ma restano secondi per differenza reti, con i palestinesi (soprannominati dal loro popolo 'I Leoni di Canaan') che a fine partita festeggiano in lacrime pensando a una storica qualificazione come una delle migliori terze.