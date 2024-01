Crollo in diretta tv di un giornalista e un traduttore: l’intervista a Cuper fa impressione

Per la prima volta nella sua storia, la Siria si è qualificata per gli ottavi di finale della Coppa d'Asia. Un'impresa storica per il Paese che ormai da tredici anni è dilaniato dalla guerra. Un vero e proprio miracolo reso possibile anche dall'ex allenatore dell'Inter Hector Cuper, arrivato sulla panchina della nazionale siriana nel febbraio del 2023. Scelta coraggiosa, ripagata con un risultato spettacolare. E l'esempio ne è l'intervista da lacrime proprio al ct dopo la vittoria decisiva contro l'India.