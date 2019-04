Lazio-Atalanta, lunedì via alla vendita dei biglietti: i dettagli

ROMA - La Juventus perderà trono, scettro e corona di Coppa Italia, spetta a Lazio o Atalanta raccoglierne l’eredità. Sarà una finale nuova quella del 15 maggio, romperà la tradizione bianconera (4 successi negli ultimi 4 anni). Il sorteggio, per la precisione, ha stabilito che l’Atalanta giocherà in casa, la Lazio fuori, ma è una direttiva pro forma. Dentro l’Olimpico, per l’occasione campo neutro ed equo perfettamente diviso a metà, troveranno posto poco meno di 30.000 tifosi laziali e altrettanti bergamaschi. La divisione precisa dei posti non è stata comunicata, la prossima settimana ci sarà un incontro tra la Lega e i club per definire in modo dettagliato la ripartizione.

Lo schema dovrebbe ricalcare quella di un anno fa: per Juve-Milan furono assegnati 28.000 posti ai tifosi bianconeri e 28.000 ai rossoneri. I settori, per Atalanta-Lazio, sono già assegnati. Ai biancocelesti sono riservati la Tribuna Tevere, la Curva e i Distinti Nord; ai nerazzurri spettano la Tribuna Monte Mario, la Curva e i Distinti Sud. La capienza è fissata in circa 63.000 posti, tremila biglietti spettano alla Lega di serie A. E’ previsto il sold out. L’estensione dello stadio sarà universale, televisioni internazionali irradieranno il segnale proveniente da Roma.

Dall'Inter alla Sampdoria, che lotta per la volata Champions ed Europa League

LE ISTRUZIONI - La corsa alla finale partirà lunedì con la vendita dei biglietti. La Lega ha diramato ieri il comunicato contenente tutte le istruzioni. I tagliandi saranno acquistabili attraverso la rete di vendita LisTicket, si parte dopodomani alle 12. Ecco i prezzi: Tribuna Monte Mario e Tevere 130 euro (70 euro per gli under 16 nati dopo l’1 gennaio 2003). Distinti 50 euro, Curve 35. Tutti i titoli di accesso non sono cedibili, sono state previste tre fasi di vendita. La prima, che scatterà lunedì, sarà riservata alla prelazione per gli abbonati (sfruttabile fino alle 10 del 3 maggio).

- Una seconda fase sarà riservata, sempre in prelazione, ai tifosi aderenti alle diverse iniziative di fidelizzazione promosse dai club, sarà sfruttabile dalle 12 del 3 maggio alle 18 del 6 maggio.

- La terza fase prevede la vendita libera, riguarda eventuali biglietti rimasti a disposizione. E’ prevista dalle 12 del 7 maggio, ma le modalità saranno comunicate in seguito. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 892.101 oppure si possono consultare i siti sport.ticketone.it, www.legaseriea.it, www.atalanta. it e www.sslazio.it. Si parte lunedì e la corsa ai biglietti andrà avanti per più di una settimana. Lazio e Atalanta s’affronteranno due volte nel giro di 10 giorni, sempre all’Olimpico. Il 5 maggio è previsto il match di campionato, il 15 la finalissima che metterà in palio la vittoria della Coppa e la partecipazione in Supercoppa, lì dov’è già prenotata la solita Juve.