Coppa Italia, cori razzisti: curva nord laziale chiusa per un turno con la condizionale

MILANO - Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni dopo le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Sanzionata la Curva Nord della Lazio, per i cori razzisti di San Siro a Bakayoko e Kessie nell'intervallo tra primo e secondo tempo e al termine della gara con il Milan, con un turno a porte chiuse. La pena, però, è stata inflitta con la sospensione condizionale di un anno: in caso di recidiva, infatti, la sospensione sarà revocata.

La chiusura del settore della curva Nord dell'Olimpico non riguarda in ogni caso, anche a prescindere dalla condizionale, la finale di coppa Italia del prossimo 15 maggio tra Lazio e Atalanta, che si disputerà all'Olimpico ma con sede considerata 'campo neutro'.

SOCIETA' - Multata di 7000 euro l'Atalanta per avere "suoi sostenitori lanciato un bengala in campo al 4' del primo tempo, costringendo il direttore di gara a sospendere la gara per alcuni secondi".