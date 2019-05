Finale Coppa Italia, Canigiani: «Esauriti i tagliandi per la Curva Nord»

ROMA - «Sono esauriti i tagliandi per assistere alla finale di Coppa Italia dalla Curva Nord, in totale sono stati venduti 20.000 biglietti. Ci sono posti liberi in Distinti ed ampia disponibilità in Tribuna Tevere», questo quanto comunicato da Marco Canigiani, reponsabile marketing della Lazio, che proprio stamane ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. In vista della finale del 15 maggio contro l'Atalanta «A breve - continua Canigiani -verrà presentata la maglia che sarà indossata dalla squadra, sarebbe bello vedere tutti i tifosi con questa maglietta allo stadio». Per tutti i possessori di priority Pass, invece, la vendita dei tagliandi per la finale partirà dal 3 maggio.

SUL MATCH DI DOMENICA - Il responsabile marketing biancoceleste ha poi diramato alcune importati comunicazioni anche sulla sfida contro i bergamaschi di domenica in campionato: «Sono attivi prezzi popolari e numerose promozioni come per gli Under 16. In quest’ultimo match, gli Under 14 potranno accedere allo stadio gratuitamente se accompagnati da un adulto che ha acquistato il tagliando presso uno dei nostri Lazio Style Official Store ed ha richiesto il biglietto omaggio per il ragazzo. Siamo la squadra che rispetto all’anno scorso ha avuto il maggiore incremento di pubblico. Per la gara di campionato di domenica siamo a quota 4.500 biglietti venduti, inoltre ci sarà la promozione MarathonBet che permetterà di acquistare un biglietto online di Tribuna Tevere Laterale a 20 euro piuttosto che a 30».