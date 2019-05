Atalanta-Lazio, cresce l'attesa per la finale: esaurite le curve

ROMA - Cresce l'attesa per la Finale di TIM Cup 2018/2019 tra Atalanta e Lazio, in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 maggio alle ore 20:45. I biglietti per le due curve sono andati infatti esauriti questa mattina durante il periodo di prelazione riservato agli abbonati delle due Società finaliste, con il totale dei tagliandi venduti che ha superato quota 32mila. Da oggi pomeriggio è iniziata la seconda fase di vendita, aperta fino alle ore 18.00 del 6 maggio come da informazioni riportate nel Comunicato Ufficiale n. 213 per i possessori della Dea Card (sostenitori Atalanta) o del Priority Pass (tifosi Lazio). Dal 7 maggio partirà l'eventuale vendita libera per i biglietti rimasti dopo le prelazioni.