Clamoroso Monza, elimina il Benevento. Avanti Empoli, Frosinone e Chievo

ROMA - Entra nel vivo la Coppa Italia, cominciata con la rotonda vittoria dell'Ascoli sulla Pro Vercelli di Gilardino. La prima a guadagnarsi il terzo turno è lo Spezia, grazie al 5-0 rifilato alla Pro Patria: in rete Gyasi (due volte), entrambi i fratelli Ricci e Burgzorg. Fatica il Chievo che supera il Ravenna solo ai rigori, dopo l'1-1 nei 90' regolamentari: clivensi avanti con Meggiorini, poi Raffini ristabilisce la parità e nei supplementari i giallorossi restano in dieci per l'espulsione di Purro. Dal dischetto decisivo il gol di Rodriguez. Il Venezia supera 2-1 il Catania: vantaggio lagunare con Zuculini già al 3', poi Silvestri pareggia e chiude il primo tempo. Decide nella ripresa la rete di Aramu. Il derby veneto lo vince il Cittadella, che supera il Padova con le reti di Iori (poi espulso), Diaw. e dell'ex romanista Celar. Clamorosa eliminazione per il Benevento di mister Inzaghi, sconfitto 4-3 tra le mura amiche dal Monza. Ospiti avanti con Bellusci, Finotto e Iocolano, poi riapre la gara una doppietta di Tello, prima che ancora Finotto e il rigore di Viola fissino il risultato in favore dei brianzoli.

Tutto facile per la Cremonese che regola 4-0 la Virtus Francavilla con i gol di Claiton, Deli e Palombi (doppietta). L'Empoli soffre ma supera 2-1 la Reggina: Mancuso e Antonelli per i toscani, intervallato dal momentaneo pareggio di Corazza (espulso Kirwan). Colpaccio esterno del Sudtirol che vince 2-1 in casa dell'Entella. Altoatesini avanti con Casiraghi, pareggia Paolucci, poi Morosini fissa il risultato. Poker del Frosinone ai danni della Carrarese, firmano il 4-0 Ciano, Paganini, Ariaudo e Tribuzzi. Sorpresa a Monopoli dove i padroni di casa eliminano il Cosenza vincendo 1-0 con la zampata nel finale di Mendicino. Il Perugia vince di misura sulla Triestina: Sgarbi firma l'1-0 finale. Pirotecnica la vittoria del Pescara sul Mantova: termina 3-2, con le reti di Tumminello, Di Grazia e Ventola per gli abruzzesi, Guccione e Aldrovandi per i biancorossi.

La Feralpisalò sorprende il Pordenone in casa: 2-1 per gli ospiti firmato da Ceccarelli e Scarsella, per i ramarri momentaneo pari di Pobega. Netto 3-1 del Trapani ai danni del Piacenza: biancorossi avanti con Cacia, poi una doppietta di Evacuo e la rete di Nzola. Crotone avanti a fatica con l'Arezzo, i calabresi vincono 4-3: Barberis, Simy, Golemic e Ruggero, per i toscani Borghini, Belloni su rigore, e Zini. Il Carpi sorprende 1-0 il Livorno al Picchi grazie alla rete di Vano. Rotondo 3-0 del Pisa sul Potenza: decidono i gol di Marconi, Masucci e Aya. Comincia bene Ventura sulla panchina della Salernitna. Vittoria 3-1 sul Catanzaro con le reti di Kiyine (rigore) e la doppietta di Giannetti, per gli ospiti accorcia Mangni. L'Imolese elimina la Juve Stabia: dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato dal rigore di Carlini per le vespe, e il pari di Vuthaj, sono i rossoblù ad avere la meglio ai rigori.

I risultati

(In grassetto le squadre qualificate)

Ascoli-Pro Vercelli 5-1 (giocata sabato)

Spezia-Pro Patria 5-0

Chievo-Ravenna 1-1 (2-1 dcr)

Venezia-Catania 2-1

Benevento-Monza 3-4

Cittadella-Padova 3-0

Cremonese-Virtus Francavilla 4-0

Empoli-Reggina 2-1

Entella-Sudtirol 1-2

Frosinone-Carrarese 4-0

Monopoli-Cosenza 1-0

Perugia-Triestina 1-0

Pescara-Mantova 3-2

Pordenone-Feralpisalò 1-2

Trapani-Piacenza 3-1

Crotone-Arezzo 4-3

Juve Stabia-Imolese 1-1 (1-2 dcr)

Livorno-Carpi 0-1

Pisa-Potenza 3-0

Salernitana-Catanzaro 3-1

Il terzo turno

Brescia-Perugia

Sassuolo-Spezia

Verona-Cremonese

Empoli-Pescara

Fiorentina-Monza

Carpi – Cittadella

Cagliari-Chievo

Sampdoria – Crotone

Spal-FeralpiSalò

Lecce-Salernitana

Genoa-Imolese

Ascoli-Trapani

Parma-Venezia

Frosinone-Monopoli

Udinese-Sudtirol

Bologna-Pisa