Diretta Cremonese-Empoli ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

CREMONA – Il programma del quarto turno di Coppa Italia si apre alle 15 allo stadio Giovanni Zini dove si affrontano la Cremonese di Marco Baroni e l’Empoli di Roberto Muzzi. Entrambe le squadre non stanno vivendo un bel momento in Serie B: i grigiorossi sono quattordicesimi, reduci da due pareggi di fila, mentre i toscani, tredicesimi, non vincono una partita dal 28 settembre e, nonostante il cambio di allenatore (Muzzi al posto di Bucchi), vengono da 8 gare senza successi. “Nonostante gli infortuni ho la massima fiducia nei ragazzi per uscire da questa situazione – le parole di Muzzi alla vigilia – con la Cremonese vogliamo vincere”. Per il tecnico romano, ex calciatore di Roma e Lazio, è l’esordio fisico sulla panchina dell'Empoli dal momento che doveva scontare due vecchie giornate di squalifica nei precedenti match. La sfida si decide in gara unica, oggi, con eventuali supplementari e calci di rigore: la vincente affronterà la Lazio negli ottavi di finale del torneo, a metà gennaio.

Cremonese-Empoli, dove vederla in tv

La partita Cremonese-Empoli sarà visibile in diretta in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Raiplay. Sarà inoltre disponibile la diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Claiton, Bianchetti, Caracciolo; Zortea, Castagnetti, Gustafson, Valzania, Migliore; Ceravolo, Ciofani. In panchina: Ravaglia, Volpe, Bignami, Mogos, Renzetti, Cella, Girelli, Arini, Soddimo, Palombi, Piccolo, Spini. All. Baroni.

Empoli (4-3-1-2): Provedel; Veseli, Pirrello, Nikolaou, Balkovec; Frattesi, Ricci, Bajrami; Dezi; Mancuso, Piscopo. In panchina: Brignoli, Perucchini, Bandinelli, Laribi, Antonelli, Fantacci, Donati, Merola, Belardinelli, La Gumina. All. Muzzi.

Arbitro: Amabile di Vicenza.