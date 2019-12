Diretta Udinese-Bologna dalle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Udinese vuole subito ripartire dopo il pesante ko di campionato contro la Lazio. La squadra di Gotti è chiamata alla reazione nel quarto turno di Coppa Italia che la vedrà di fronte al Bologna di Sinisa Mihajlovic: il momento è delicato e un’altra sconfitta potrebbe avere risvolti assai negativi. Dall’altra parte il tecnico serbo chiede la consueta intensità e ha voglia di regalarsi gli ottavi di finale contro la Juve di Sarri: salvo cambiamenti dell’ultima non sarà alla Dacia Arena e guarderà la sfida dalla sala tv di Casteldebole. La partita è in diretta dalle 21 su www.corrieredellosport.it.

UDINESE-BOLOGNA LIVE DALLE 21

Udinese-Bologna, dove vederla in tv

La partita Udinese-Bologna, in programma alle 21 di oggi, sarà in chiaro sulla Rai. Il match verrà trasmesso in diretta su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre).

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Nicolas; Opoku, Sierralta, De Maio; Ter Avest, Fofana, Walace, Barak, Samir; Lasagna, Teodorczyk. All. Gotti

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Paz, Corbo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Skov Olsen. All. Mihajlovic

Arbitro: Piccinini di Forlì

Tv: Rai Sport