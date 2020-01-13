Coppa Italia, Parma-Roma a Pairetto. Maggioni per Lazio-Cremonese

ROMA - L'Aia ha reso noti i nomi degli arbitri che dirigeranno gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma dal 14 al 16 gennaio.
NAPOLI – PERUGIA Martedì 14/01 h. 15.00
MASSIMI
ROSSI M. – GROSSI
IV: ROBILOTTA
VAR: SERRA
AVAR: FIORITO
LAZIO – CREMONESE Martedì 14/01 h. 18.00
MAGGIONI
ROBILOTTA – SECHI
IV: DIONISI
VAR: GIUA
VAR: RANGHETTI
INTER – CAGLIARI Martedì 14/01 h. 20.45
CHIFFI
PAGANESSI – IMPERIALE
IV: MARINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: LO CICERO
FIORENTINA – ATALANTA Mercoledì 15/01 h. 15.00
MANGANIELLO
PRETI – VECCHI
IV: AYROLDI
VAR: BANTI
AVAR: GIALLATINI
MILAN – SPAL Mercoledì 15/01 h. 18.00
GHERSINI
MARCHI – LOMBARDI
IV: RAPUANO
VAR: ABISSO
AVAR: DI IORIO
JUVENTUS – UDINESE Mercoledì 15/01 h. 20.45
AURELIANO
TARDINO – SCARPA
IV: PRONTERA
VAR: PICCININI
AVAR: ALASSIO
PARMA – ROMA Giovedì 16/01 h. 21.15
PAIRETTO
BRESMES – BACCINI
IV: VOLPI
VAR: SACCHI
AVAR: GALETTO