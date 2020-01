Napoli decimato con la Lazio: fuori anche Allan!

NAPOLI - Seduta pomeridiana e convocazioni per il Napoli, in vista del prossimo impegno, la gara di domani al San Paolo per i quarti di finale di Coppa Italia, alle 20.45, contro la Lazio. Dopo una prima fase di attivazione, la squadra ha svolto esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla, chiusura con partitina a campo ridotto. Relativamente ai singoli, tante le defezioni per la gara di domani: terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Younes ha subìto un trauma contusivo durante l'allenamento e non sarà del match. Anche Allan non è tra i convocati per un affaticamento muscolare.

Napoli-Lazio, i convocati di Gattuso

Questo l'elenco dei convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Milik.