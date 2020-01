Diretta Napoli-Lazio ore 20.45: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

NAPOLI - Il primo quarto di Coppa Italia vede di fronte due squadre in un momento di forma completamente opposto. Da una parte il Napoli, reduce dall'ennesimo ko casalingo con la Fiorentina, dall'altra la Lazio che sabato ha centrato contro la Sampdoria l'undicesima vittoria di fila in campionato. Tra queste, anche la partita all'Olimpico proprio contro i partenopei, decisa da Immobile. Ecco che al San Paolo allora Gattuso cerca la rivincita dell'ultima sfida di Serie A, condizionata dall'errore clamoroso di Ospina. Assenze importanti per entrambe le formazioni: Napoli senza Allan, Lazio senza Luis Alberto, rimasto a Roma a causa di un affaticamento muscolare. Chi passa affronterà in semifinale la vincente di Inter-Fiorentina.

Dove vederla in tv

Il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli-Lazio, in programma martedì 21 gennaio alle 20.45, sarà trasmesso in chiaro su Rai 1.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Massa di Imperia.