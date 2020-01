Coppa Italia Milan-Torino 4-2 d.t.s., il tabellino

MILANO - Partita infinita e ricca di emozioni, quella tra Milan e Torino: in semifinale di Coppa Italia vanno i rossoneri, che dopo essere andati sopra con Bonaventura subiscono la doppietta di Bremer. Nel finale sale in cattedra Calhanoglu: il numero 10 fa 2-2 in pieno recupero e a inizio secondo tempo supplementare realizza il gol del sorpasso. Di Ibrahimovic la rete del 4-2 finale.

MILAN-TORINO 4-2: NUMERI E STATISTICHE

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic (38' st Calhanoglu), Bennacer, Bonaventura (32' st Leao); Piatek (20' st Ibrahimovic), Rebic (1' sts Kessiè). A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Paquetà, Suso. Allenatore: Pioli

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, NKoulou, Bremer (38' st Djidji); De Silvestri (8' sts Laxalt), Rincòn (8' sts Lyanco), Lukic, Aina; Verdi, Berenguer (45' st Millico); Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Singo, Adopo. Allenatore: Mazzarri

ARBITRO: Pasqua di Tivoli

MARCATORI: 12' pt Bonaventura (M), 34' pt, 26' st Bremer (T), 46' st, 1' sts Calhanoglu (M), 3' sts Ibrahimovic (M)

NOTE: Ammoniti: Hernandez, Rebic, Conti, Kjaer, Ibrahimovic (M); Rincòn, Izzo (T). Recupero: 0' e 5'. Recupero tempi supplementari: 1' e 1'.