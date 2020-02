Coppa Italia Milan-Juve 1-1, il tabellino

MILANO - Parità tra Milan e Juventus nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. I rossoneri sbloccano la partita al 16' della ripresa, con Rebic, poi restano in 10 per il secondo giallo rimediato da Hernandez al 26'. Nel recupero, pareggio di Ronaldo su rigore, assegnato per un tocco di mano in area di Calabria dopo la consultazione del Var.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo (35' st Saelemaekers), Calhanoglu (42' st Paquetá), Rebic (29' st Laxalt); Ibrahimovic. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Musacchio, Bonaventura, Brescianini, Leao, Maldini. All.: Pioli.

JUVE (4-3-3): Buffon; De Sciglio (24' st Higuain), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey (18' st Bentancur), Pjanic, Matuidi (28' st Rabiot); Cuadrado, Dybala, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Wesley, Rugani, Coccolo, Olivieri. All.: Sarri.

ARBITRO: Valeri di Roma.

MARCATORI: 16' st Rebic (M), 46' st Ronaldo (J).

NOTE: Espulso al 26' st Hernandez (M), per somma di ammonizioni. Ammoniti: Pioli, Ibrahimovic, Kessie, Castillejo, Calabria (M); Ramsey (J). Recupero: 1' pt, 6' st.