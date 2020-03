Milan, Donnarumma out contro la Juve in Coppa Italia

MILANO - Ospite domani sera della Juventus all'Allianz Stadium per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, il Milan di Stefano Pioli non potrà far conto su tanti titolari, tra squalificati e infortunati. Theo Hernandez, Samu Castillejo e Zlatan Ibrahimovic pagano la somma di ammonizioni, mentre Gigio Donnarumma non ha recuperato dall'infortunio. Il tecnico rossonero recupera però Simon Kjaer.

I convocati

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, Soncin.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Kjaer, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Kessie, Paquetà, Saelemaekers.

Attaccanti: Leao, Maldini, Rebic, Tonin.