Semifinale Coppa Italia Juve-Milan rinviata a data da destinarsi

TORINO - Ennesimo colpo di scena in questo tribolato momento del calcio italiano: la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, inizialmente in programma domani (mercoledì 4 marzo) alle 20.45, con l'Allianz Stadium di Torino a porte "semi-aperte" (ad eccezione dei residenti in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e nelle province di Savona e Pesaro-Urbino), sarà rinviata a data da destinarsi. È quanto emerge dal vertice in Prefettura. "La Juventus rispetta qualsiasi decisione presa dalle autorità, la salute pubblica è bene prioritario anche per la società", erano state le parole di Claudio Albanese, capo della comunicazione del club bianconero, poco prima della conferenza stampa del tecnico Maurizio Sarri. È stata quindi abbracciata la linea-guida del Comitato tecnico scientifico voluto dal governo, ossia quella di evitare per 30 giorni manifestazioni che comportassero affollamento ed il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Si ipotizza pertanto che il match verrà recuperato a porte chiuse.