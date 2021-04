Juve-Atalanta, ufficiale: finale di Coppa Italia al Mapei Stadium

ROMA - Era nell'aria da tempo, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: sarà il "Mapei Stadium - Città del Tricolore" ad ospitare Juve - Atalanta , finale di Coppa Italia 2020-21 in programma il prossimo 19 maggio . È la prima volta, dal 2008, che l'ultimo atto della manifestazione non si svolge all'Olimpico di Roma, con l'impianto di Reggio Emilia che ha ospitato lo scorso gennaio anche la finale di Supercoppa italiana 2020 tra Juve e Napoli.

Juve-Atalanta, finale a Reggio Emilia: la nota ufficiale

"Sarà il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia l’impianto che ospiterà la Finale di Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta e Juventus, in programma il prossimo 19 maggio. La Finale del trofeo, giunto alla 73ª edizione, sarà disputata per la 39ª volta in gara unica, e per la prima volta dal 2008 in una città diversa da Roma, utilizzata da allora come sede della partita. Il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia, inaugurato nel 1995, nel corso della stagione sportiva ospita le partite casalinghe dell’U.S. Sassuolo Calcio ed ha ospitato lo scorso 20 Gennaio la Finale della PS5 SuperCup 2020".

De Siervo: "Soddisfatti per la decisione del Consiglio di Lega"

“Siamo molto soddisfatti della decisione presa oggi dal Consiglio di Lega per la sede della Finale di Coppa Italia - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A –. Ringraziamo la Regione Emilia- Romagna e il suo Presidente Stefano Bonaccini che hanno dimostrato, ancora una volta, grande disponibilità e vicinanza verso lo sport e il calcio italiano. Dopo il successo della PS5 SuperCup nello scorso mese di gennaio siamo contenti di tornare in un impianto moderno e funzionale come il Mapei Stadium dove, grazie al supporto e alla collaborazione dell’U.S. Sassuolo, potremo organizzare al meglio questa sfida. La Finale tra Atalanta e Juventus promette spettacolo ed emozioni per milioni di italiani che la seguiranno in prima serata su Rai 1 e per tutti gli appassionati che la potranno vedere in oltre 200 paesi e territori nel mondo”.