Fiorentina-Juve, i Postini fiorentini: disservizi nelle "vie juventine"

Firenze in trepidazione per la sfida contro la Juve

Qualcosa di simile era avventura anche nel giorno della partita del 22 dicembre 2020, quando la Fiorentina allenata allora da Prandelli sbancò l'Allianz Stadium con un netto 3-0 (Vlahovic, autogol di Alex Sandro e Caceres). Per annunciare la notizia i Postini fiorentini, attraverso i propri social hanno postato una foto del Professore e la Banda come nella serie La casa di carta. Le arterie interessate dal disservizio sono: "via di Tacchinardi, via Moggi, via Lippi (e Macia), via Agnelli, via di Buoninsegna, viale Torricelli (solo i numeri pari), borgo Allegri, via della Chiesa, via casa Morata, via di Lapo". Nel messaggio, poi, si evidenzia che "la partita in questione non ha nessun valore eccezionale. Insomma, una partita come le altre".