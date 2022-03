Venuti in lacrime per l’autogol: Vlahovic corre a consolarlo

La beffa, per la Fiorentina, si è consumata nel primo dei due minuti di recupero: cross teso al centro di Cuadrado e intervento di Venuti, che ha segnato nella porta sbagliata. Gelo sul Franchi, andata della semifinale di Coppa Italia alla Juve e lacrime per il difensore viola che subito dopo la fine dell’incontro è stato consolato da Vlahovic, tornato da grande ex e surclassato dai fischi dei tifosi viola per l’intera serata. Le telecamere hanno ripreso le immagini del serbo che abbraccia Venuti e che sono subito diventate virali sui social: “Signori, campioni si nasce” si legge in uno dei tanti commenti relativi all’episodio.