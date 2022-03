Il gesto di Vlahovic in risposta agli insulti dei tifosi della Fiorentina 

Da Centomila Violoncelli, sigla dello sceneggiato (allora si chiamavano così) Rai “Il tenente Sheridan” a 10 mila fischietti, sigla del ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze. La sceneggiatura della storia dell’ex che riappare al Franchi dopo aver “tradito” non cambia mai, dai tempi di Nicola Berti in poi, al crepuscolo degli anni ‘80. E il “traditore”, al solito, non segna. In questo caso l’addio scotta ancora, incendiato da 49 gol in 108 presenze in maglia viola, 17 reti in questo anno sociale. Vlahovic comincia a venire bersagliato già nel riscaldamento e sembra proteggersi con gli auricolari. Forse è una falsa sensazione, perché DV7 non appare come un tipo impressionabile, però 10 mila fischietti non sono centomila violoncelli: l’effetto è decisamente più fastidioso. E anche sotto la scorza più dura c’è un briciolo di sensibilità. Qualcuno, inoltre, il fischietto non lo usa e malgrado gli appelli, anche del sindaco Nardella, preferisce l’insulto: «Zingaro» e altro. Peccato, un’occasione perduta. I fischi sì, il resto non va bene.