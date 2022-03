Giudice Sportivo, multa alla Fiorentina per i cori contro Vlahovic

ROMA - Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alla partita tra Fiorentina e Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio ed al termine della gara, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria" si legge nella nota ufficiale. I tifosi viola hanno intonato cori contro Vlahovic, attuale giocatore della Juve passato dalla Fiorentina ai bianconeri nell'ultima sessione di calciomercato. Ulteriori 2.000 euro di ammenda alla società viola e anche alla Juventus "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara".