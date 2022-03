MILANO - La Lega di Serie A ha reso noti orari e date delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Si parte con Inter-Milan, in programma martedì 19 aprile alle ore 21, visibile in tv in chiaro su Canale 5. Mercoledì 20 aprile, l'altra semifinale, tra Juventus e Fiorentina, sempre alle 21, sempre su Canale 5 in chiaro.