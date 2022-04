Milan-Inter, Mariani arbitra anche il ritorno! Juve-Fiorentina a Doveri

ROMA - Lo stesso arbitro per la partita sia d'andata che di ritorno? Succede in Coppa Italia, dove Mariani dopo lo 0-0 di Milan-Inter arbitrerà anche Inter-Milan. Juve-Fiorentina è stata invece affidata a Doveri, allo Stadium si ripartirà dallo 0-1 ottenuto dai bianconeri nei primi novanta minuti. Questi i due gruppi di ufficiali di gara per le partite, come reso noto dall'AIA.