Diretta Inter-Milan ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MILANO - Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza, andrà in scena il quarto derby stagionale tra Inter e Milan. Dopo lo 0-0 dell'andata, il match di stasera varrà il pass per la finale di Coppa Italia. In questa competizione vige ancora la regola del gol doppio in trasferta, pertanto i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno solo un risultato per approdare all'ultimo atto: la vittoria. Entrambe le formazioni sono reduci dalla vittoria in campionato, dove Lautaro e compagni hanno battuto 3-1 lo Spezia mentre i rossoneri, dopo due pareggi a reti bianche contro Bologna e Torino, sono tornati al successo superando 2-0 il Genoa. Inzaghi cerca ancora il primo successo nel derby di Milano, mentre Pioli, consapevole che per la lotta scudetto il destino non è più nelle proprie mani, vuole fare inceppare una macchina che sembra essere tornata a girare a pieno ritmo - tre vittorie consecutive per l'Inter in campionato e 6 clean sheet nelle ultime 9 partite tra campionato e coppe -. In casa rossonera, però, continua a tenere banco la questione legata al passaggio societario da Elliott a Investcorp per poco più di un miliardo di euro. nter e Milan si affrontano per la 27ª volta in Coppa Italia, con un bilancio favorevole ai rossoneri per 10 successi a otto - completano otto pareggi.