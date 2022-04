Diretta Juve-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Sale l'attesa per la grande sfida tra Juve e Fiorentina, ritorno della semifinale di Coppa Italia che stabilirà quale delle due squadre andrà a giocarsi il titolo contro l'Inter di Simone Inzaghi, vincente ieri sera nel derby contro il Milan per 3-0. La formazione guidata da Vincenzo Italiano vuole dare continuità all'ottimo percorso nella competizione che l'ha vista eliminare avversari di prestigio: dopo i successi contro il Cosenza per 4-0 e con il Benevento per 2-1, di fatto, i gigliati hanno eliminato Napoli (5-2 d.t.s.) e Atalanta (2-1). Due soltanto, invece, i turni disputati fino ad ora dai bianconeri di Massimiliano Allegri che negli ottavi hanno avuto la meglio sulla Sampdoria (4-1) e nei quarti contro il Sassuolo (2-1). All'andata, vittoria bianconera per 1-0 grazie all'autogol di Venuti.