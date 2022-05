Juve-Inter: predisposto il piano di afflusso per la finale di Coppa Italia

ROMA - In occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domani 11 maggio alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma, la Polizia di Stato - coadiuvata dalla Lega Calcio - ha predisposto un piano di afflusso, parcheggio e deflusso per l'imponente arrivo nella Capitale delle tifoserie di Juventus e Inter. Sono inoltre a disposizione le brochure riportanti le informazioni utili al fine di agevolare tutti coloro che parteciperanno all'evento e per garantire ed assicurare un ottimale svolgimento dello stesso.