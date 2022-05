Diretta Juve-Inter ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

ROMA - Juventus e Inter si affrontano in finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma: sarà il quarto derby d'Italia stagionale dopo il doppio confronto in campionato e la sfida di Supercoppa italiana, che a gennaio ha visto trionfare i nerazzurri a San Siro. Sarà Paolo Valeri della sezione di Roma 2 a dirigere la sfida. "I dettagli faranno la differenza, sappiamo che ci sarà grande qualità in campo, dovremo essere bravi a gestire gli episodi" ha dichiarato Inzaghi nella conferenza della vigilia . "Giochiamo contro una squadra difficile da affrontare, contro cui abbiamo sempre fatto bene nelle partite precedenti. Ci vorrà lucidità" ha invece dichiarato Allegri.

Juve-Inter, dove vedere la finale di Coppa Italia

La partita tra Juve e Inter, finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Juve-Inter, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, Locatelli, Miretti, Arthur, Nicolussi Caviglia, Aké, Morata, Kean.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L.Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian, Gosens, Gagliardini, Vidal, Sanchez, Correa, Caicedo.

ARBITRO: Valeri di Roma

GUARDALINEE: Giallatini e Preti

QUATO UOMO: Sozza

VAR: Di Paolo

AVAR: Abisso