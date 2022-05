Coppa Italia, Juve-Inter: come arrivare allo stadio Olimpico e cosa accadrà prima della partita

Uno spettacolo di luci e di colori. Derby d’Italia mai visto. Juve e Inter si regaleranno una finale da sogno 57 anni dopo l’ultima volta, con Allegri al posto di Heriberto Herrera e Simone Inzaghi sulla panchina che era stata di Helenio Herrera. Perché la storia, ogni volta, torna all’albo d’oro e ai risultati. Superati i cinque milioni di euro, ecco la notizia diffusa ieri dalla Lega di Serie A in attesa del conteggio definitivo, da ufficializzare stasera. Si tratterà del nuovo record d’incasso in Coppa Italia e forse dell’Olimpico, di nuovo sold out, caduta ogni restrizione post pandemica: 68 mila spettatori. Oggi le due società piazzeranno le ultime decine di tagliandi. Non sarebbe bastato un impianto da centomila posti. La richiesta elevatissima di biglietti ha giustificato i prezzi (tribune a 130 e 190 euro) per la finale più ricca nella storia del calcio italiano. La linea di centrocampo dividerà idealmente lo stadio, per la prima volta spaccato a metà in Tevere e Monte Mario, provocando un effetto cromatico inedito. Bianco, nero e azzurro. Curva Sud popolata dai sostenitori della Juve, Curva Nord consegnata ai tifosi dell’Inter.

Come raggiungere l'Olimpico Anche la Questura di Roma ha seguito lo stesso tipo di schema per regolare il traffico verso lo stadio e il piano relativo alla sicurezza. I fans bianconeri (auto o pullman) sono stati invitati a imboccare l’ingresso in città attraverso l’Aurelia (uscita 1 del gran raccordo anulare) per raggiungere le aree di parcheggio di Piazzale Clodio (direzione Curva Sud). Gli interisti percorreranno la via Flaminia (uscita 6) per avvicinarsi alla Farnesina. A Ponte Milvio gli ultras nerazzurri si ritroveranno con gli amici laziali e poi sfileranno in corteo verso la Nord. Le due tifoserie non entreranno in contatto per raggiungere l’Olimpico.