La Coppa Italia è dell'Inter. Juve ko ai supplementari, Allegri espulso e furioso

Il tecnico bianconero in avvio si affida in avanti a Vlahovic, con il supporto di Cuadrado, Dybala e Bernardeschi sulla trequarti e Zakaria-Rabiot in mezzo al campo. Dall'altra parte, Inzaghi punta su Dzeko e Lautaro, con Darmian e Perisic esterni e il trio formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu a centrocampo. Più che la tattica, però, è l'atteggiamento mentale dell'Inter che mette in crisi la Juve. Al 7' Barella riceve palla sulla sinistra, si accentra e con destro a giro dal limite dell'area sorprende Perin. Subito sotto, la squadra di Allegri fa inizialmente fatica a reagire ma con il passare dei minuti riesce a trovare il giusto equilibrio e inizia a pressare i nerazzurri. Tra il 23' e il 24' le prime due occasioni bianconere: prima Dybala riceve palla in area e impegna Handanovic con una parata a terra, poi lo stesso portiere sloveno compie un grandissimo intervento su un potente diagonale di sinistro di Vlahovic. L'Inter soffre e si chiude, mentre la Juve fiuta il momento favorevole. Alla mezzora De Ligt è pericoloso di testa. Sul calcio d'angolo successivo, Dybala raccoglie palla da una mischia e di sinistro sfiora il palo tra la disperazione della panchina bianconera.

Perisic, doppietta decisiva. Allegri espulso

Allegri applaude, ma al 41' deve fare a meno di Danilo per un problema muscolare: al suo posto entra Morata. Il cambio non modifica comunque l'assetto tattico, con lo spagnolo largo a sinistra, Bernardeschi sulla destra e Cuadrado che si abbassa a terzino, e soprattutto dà nuova energia alla Juve che nella ripresa rientra in campo con carattere. Al 5' Alex Sandro fa partire un sinistro, Morata sfiora sulla traiettoria e Handanovic si fa trovare impreparato per il gol del pareggio. I bianconeri non si fermano e 2' dopo trovano anche il 2-1: Dybala lancia Vlahovic sul filo del fuorigioco, l'attaccante si vede respingere il primo tentativo da Handanovic ma sul secondo non sbaglia e vola a festeggiare sotto la Sud. Inzaghi non ci sta e cambia inserendo Correa, Dumfries e Dimarco al posto di Dzeko, Darmian e D'Ambrosio. Allegri risponde con Bonucci e Locatelli per Bernardeschi e Zakaria. I nerazzurri spingono e al 35' trovano il pareggio: Lautaro va giù in area tra De Ligt e Bonucci. E' rigore, che Calhanoglu trasforma senza esitazioni. Entra Arthur al posto di Chiellini. Poi Vidal e Sanchez per Calhanoglu e Lautaro. Iniziano i supplementari, la tensione è alle stelle e al 9' arriva il momento decisivo: sul contatto De Vrij-De Ligt in area nerazzurra, Valeri assegna il rigore dopo essere stato richiamato dal Var. Perisic trasforma e non contento, 3' dopo chiude i conti con un gol fantastico di sinistro dal limite dell'area e fa partire la festa interista.

JUVE-INTER, TABELLINO E STATISTICHE