Coppa Italia, Pisa, Maran: "Obiettivo far bene con il Brescia"

PISA - "Abbiamo lavorato con l’obiettivo di far bene contro il Brescia". Lo ha dichiarato il tecnico del Pisa, Rolando Maran, in vista della gara di Coppa Italia: "Per farlo dovremo avere un’idea di gioco senza farci condizionare dall’avversario. Perché per noi l’approccio alla gara col Brescia significa crescita; vogliamo passare il turno e sappiamo che non è semplice, ma non vuol dire che non sia stimolante. Indisponibili? Non saranno della partita né Rus, né Esteves perché hanno qualche acciacco e non vogliamo rischiare che sia compromesso il loro percorso di inserimento“.