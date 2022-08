Coppa Italia, out Lecce e Reggina: avanzano Samp e Cittadella

ROMA - In archivio altre due gare dei trentaduesimi di Coppa Italia . Al Via del Mare il Lecce di Marco Baroni perde clamorosamente 2-3 contro il Cittadella di Gorini e viene eliminato dal torneo. I veneti incontreranno nel prossimo turno la vincente di Palermo-Torino . La Sampdoria di Giampaolo al Ferraris supera una Reggina in palla con un rigore di Sabiri tra polemiche e consulti al Var . I blucerchiati nei sedicesimi se la vedranno con la vincente di Venezia-Ascoli.

Lecce-Cittadella 2-3: Tounkara show, delusione per i salentini

Inizio di gara vivace con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto. Al 20' vanno vicini al vantaggio i veneti con Lores Varela che spara alto a tu per tu con Falcone. Il Lecce è costretto al primo cambio per l'infortunio muscolare di Dermaku: al suo posto entra Baschirotto. Solo al 44' i padroni di casa sfiorano il gol con un tiro di poco alto di Bistrovic. Nella ripresa il Cittadella domina i primi dieci minuti ma è il Lecce a firmare la rete che sblocca la gara. Al 61' Di Francesco mette un cross in area che supera tutta la difesa avversaria: Strefezza mette dentro col destro di controbalzo e porta i salentini sull'1-0. Il Cittadella non demorde e trova il pareggio al 73' con l'ex Raul Asencio che anticipa Falcone di testa. L'1-1 persiste. Si va ai tempi supplementari e al 93' Tounkara trova la rete con un tiro dal limite dell'area. Il Cittadella non si ferma e firma il tris con la doppietta personale di Tounkara con un gran gol al volo (100'). Al 105'+1 Colombo accorcia le distanze sul filo del fuorigioco (2-3). Il classe 2002 va vicinissimo al pareggio all'ultimo minuto di recupero ma il suo tiro sfiora il palo. Tonfo Lecce, gioia Cittadella.

Sampdoria-Reggina 1-0: Sabiri e Audero mandano i blucerchiati al prossimo turno

Pronti-via ed è la Reggina ad avere la prima occasione con il tiro dalla distanza di Liotti sventato in corner da Audero. La gara si trascina via con ritmi piuttosto blandi, con entrambe le squadre che faticano ad aumentare i giri del motore. Al 32' occasione per la Sampdoria: cross di Candreva per il colpo di testa di Caputo: Ravaglia si salva in angolo. Al 48' e ultimo minuto di recupero del primo tempo blucerchiati ad un passo dal vantaggio con la punizione di Sabiri respinta dal portiere amaranto. Poche le occasioni nel secondo tempo. Al 65' l'arbitro Ferrieri Caputi assegna un rigore per la Sampdoria dopo fallo di Pierozzi sul neo entrato De Luca. Sabiri con un preciso e angolato tiro batte Ravaglia e porta avanti i suoi. All'80' la Reggina segna con il colpo di testa di Crisetig ma il Var annulla per fuorigioco dell'assistman Cicerelli. All'88' fallo di Augello su Pierozzi in area di rigore. Dopo un consulto al Var, Ferrieri Caputi indica il dischetto. Cicerelli si fa però ipnotizzare da Audero. Dopo 9 minuti di recupero passa la Samp di Giampaolo.