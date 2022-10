LIVE Genoa-Spal 1-0: iniziata la ripresa, De Rossi insegue

GENOVA - Dopo il pareggio per 0-0 contro il Cittadella al debutto in Serie B Daniele De Rossi fa il suo esordio in Coppa Italia in casa del Genoa . DDR e la Spal vogliono regalarsi la prima vittoria insieme e il passaggio del turno che porterebbe - ironia della sorte - l'ex centrocampista di nuovo all'Olimpico per sfidare la "sua" Roma. De Rossi però resta lucido: "La B viene prima, ma a Genova non sarà una scampagnata. Sicuramente se dovessimo passare il turno programmeremo la partita di Roma per andare a vincerla", ha spiegato in conferenza stampa.

Genoa-Spal è in programma alle 18 allo Stadio Ferraris di Genova e sarà visibile in diretta su Italia1.

19:26

Altri due cambi per Blessin

65' - Ancora due cambi nel Genoa: arriva il turno di Toure e Czyborra che fanno il loro ingresso in campo al posto di Frendrup e Pajac

19:22

Doppia mossa di De Rossi

61' - Due sostituzioni anche nella Spal: Zanellato e Dickmann vengono richiamati in panchina da De Rossi che inserisce al loro posto Valzania e Fiordaliso

19:19

Due sostituzioni nel Genoa

58' - Doppio cambio nel Genoa: Blessin getta nella mischia Puscas e Yalcin al posto di Yeboah e Portanova

19:18

Yeboah spreca

57' - Chance del raddoppio sprecata dal Genoa con Yeboah: affondo dell'attaccante che entra in area e invece di servire Gudmundsson libero in area calcia addosso al portiere ospite Thiam

19:13

Secondo giallo del match

52' - Secondo cartellino giallo del match ed è ancora per un calciatore della Spal: ripartenza del Genoa orchestrata da Badelj e Almici spende il giallo per fermare il lanciatissimo Yeboah

19:11

Reazione degli ospiti

50' - Partita meglio la Spal in questo secondo tempo: sono servite evidentemente le indicazioni di De Rossi all'intervallo, con gli ospiti che in questo avvio di ripresa stanno costringendo il Genoa sulla difensiva

19:06

Via alla ripresa, un cambio nella Spal

Iniziato il secondo tempo a Marassi con il Genoa avanti 1-0 sulla Spal: tra gli ospiti un cambio, con l'attaccante Rabbi al posto del trequartista Tunjov e De Rossi che passa così dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2

18:50

Finito il primo tempo

Primo tempo concluso a Marassi: Genoa e Spal vanno negli spogliatoio con i rossoblù avanti 1-0 grazie al gol segnato su calcio di rigore da Gudmundsson a un passo dall'intervallo

18:49

Occasione Spal

48' - La Spal prova a reagire: sugli sviluppi di un corner Esposito crossa per Peda che di testa non inquadra la porta

18:46

Gol di Gudmundsson, avanti il Genoa

46' - Dopo il lungo check del Var (sotto esame la posizione di Portanova prima della sponda) il calcio di rigore viene confermato: sul dischetto va Gudmundsson che supera Thiam e porta avanti il Genoa (1-0)

18:42

Rigore per il Genoa

42' - Cross di Jagiello su punizione e sponda di Portanova, con la palla che finisce sul braccio (largo) di Moncini: l'arbitro indica il dischetto e assegna il calcio di rigore al Genoa

18:34

Portanova spreca

34' - Chance sprecata dal Genoa: a fallire il gol è Portanova, che viene messo davanti al portiere da Gudmundsson ma calcia troppo centralmente consentendo così la parata a Thiam

18:32

Occasione Genoa

31' - Occasione per il Genoa: Almici si perde Yeboah che in spaccata non riesce però a inquadrare la porta e spedisce il pallone sul fondo

18:31

Yeboah calcia alto

30' - Non cambia il copione del match: a fare la partita è il Genoa, che domina nel possesso palla ma non riesce a impensierire una Spal che si difende con ordine nella propria metà campo: dopo uno spunto di Gudmundsson prova allora a calciare dal limite Yeboah, con la palla che sorvola però la traversa

18:23

Mira da rivedere per Portanova

22' - Calcio di punizione dai 25 metri per il Genoa: sulla palla va Portanova che di destro calcia alto sopra la traversa

18:21

Occasione per la Spal

20' - Primo calcio d'angolo del match per gli ospiti: Esposito dalla bandierina dà il via a uno schema che porta Dickmann al cross sul secondo palo dove sbuca Almici che di testa sfiora il palo

18:18

Predominio rossoblù

17' - Predominio territoriale del Genoa che attacca sulla destra e si rende pericoloso: cross teso di Jagiello ma è ben posizionato Peda che libera

18:11

Primo giallo del match

11' - Arriva il primo cartellino della partita: il colore è giallo e il destinatario è Zanellato della Spal, ammonito per gioco pericoloso si Bani

18:09

Ci prova ancora Yeboah

9' - Insiste il Genoa insiste con Yeboah che però non sfonda: stavolta è Esposito a fermarlo, guadagnando un calcio di punizione per fallo dell'attaccante rossoblù

18:05

Peda ferma Yeboah

5' - Il Genoa di Blessin prova a fare la partita con la Spal di De Rossi che si difende: Yeboah prova a incunearsi in area ma viene fermato in maniera pulita da Peda

18:00

Iniziata la partita

Fischio d'inizio a Marassi, dove è iniziata Genoa-Spal valida per il secondo turno della Coppa Italia

17:45

Le formazioni ufficiali

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Vogliacco, Bani, Pajac; Badelj, Frendrup; Jagiello, Portanova, Albert; Yeboah. Allenatore: Blessin.

SPAL (3-5-2): Thiam; Almici, Peda, Dalle Mura; Dickmann, Murgia, Esposito, Celia, Zanellato; Tunjov, Moncini. Allenatore: De Rossi.

17:30

"La Coppa Italia mi fa venire in mente Roma-Triestina forse, se vogliamo parlare di un esordio. La mia prima partita, era una stagione in cui pensavo di fare racimolare qualche partita in più. Sapevo che l'intenzione del mister era quella di far giocare quelli che avevano avuto meno spazio e invece andai in panchina anche lì. Entrai, ero carichissimo. Ai rigori segnai e il giorno dopo il mister mi fece i complimenti anche davanti ai 'vecchi'. Sono passati quasi 20 anni anche se me lo ricordo ancora...". Così De Rossi in uno dei passaggi della conferenza stampa pre partita.