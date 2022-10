Il Genoa contro la Roma: ottavi di Coppa Italia, quando e dove si giocherà

Superando 1-0 la Spal di Daniele De Rossi , il Genoa si è qualificato per gli ottavi di finale della Coppa Italia in programma all’inizio del prossimo anno. La formazione di Blessin se la vedrà con la Roma: da tabellone sorteggiato in estate, infatti, era già stabilito che la vincente del match odierno a Marassi avrebbe sfidato i ragazzi di Mourinho. Salta quindi la sfida da tuffo al cuore per De Rossi, che avrebbe potuto affrontare la squadra in cui ha giocato per 18 anni.

Quando, dove si giocherà e i biglietti di Roma-Genoa

La sfida tra Roma e Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà in gara unica a gennaio, in casa dei giallorossi allo Stadio Olimpico. La data esatta del match e l'orario saranno fissati dalla Lega Serie A nelle prossime settimane, ma è già certo gli ottavi di finale saranno spalmati tra mercoledì 11 e mercoledì 18 gennaio 2023, al netto di anticipi del martedì e posticipi del giovedì che saranno stabiliti per favorire la programmazione tv. La Coppa Italia è trasmessa in esclusiva in chiaro da Mediaset. La Roma ha già annunciato che i biglietti per la partita contro il Genoa saranno messi in vendita da venerdì prossimo, 21 ottobre.