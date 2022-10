Coppa Italia, cade la Spal di De Rossi. Gudmundsson fa volare il Genoa: 1-0

Genoa avanti all'intervallo, rigore trasformato da Gudmundsson

Nel primo quarto d'ora è il Genoa ad avere il pallino del gioco con Yeboah (1') che viene chiuso in area da Esposito. La prima vera occasione però, è della Spal, con una palla dalla destra di Dickman per Almici, con quest'ultimo che spedisce di poco fuori da ottima posizione. Il Genoa risponde al 22' con una punizione di Portanova che va alta sopra la traversa. Al 30' ci prova Yeboah su assist di Gudmundsson ma il suo tiro termina di poco alto. Al 34' ancora Portanova pericoloso, il suo tiro da buona posizione viene parato da Thiam. Al 38' Genoa ancora propositivo, stavolta è Jagiello a vedersi respinta la sua conclusione. Al 42' l'episodio che sblocca il match. Fallo di mano in area di Moncini: l'arbitro Santoro assegna un calcio di rigore al Genoa. Dal dischetto si presenta Gudmundsson che non sbaglia piazzando il pallone nell'angolino in basso a sinistra. In pieno recupero occasione Spal con il colpo di testa di Peda su corner battuto da Salvatore Esposito: palla che finisce di poco a lato. La prima frazione termina col vantaggio del Grifone (1-0) sulla squadra di Daniele De Rossi.

La Spal non punge, il Genoa controlla la gara e si regala la Roma

La Spal non riesce ad impensierire i rossoblù e così al 12' Yeboah, scappa sulla fascia entra in area ed invece che servire Gudmundsson va al tiro che Thiam respinge. La partita scorre senza grandi emozioni, i ferraresi non accellerano, il Genoa gestisce e al minuto 29' ci prova ancora con Gudmundsson, ma viene chiuso all'ultimo in area da Peda che evita rischi maggiori. Un minuto più tardi è sempre l'attaccante islandese di controbalzo da posizione favorevole a sfiorare il bis. Il Grifone preme e una bella giocata di Yalcin serve in area Puscas, ma il romeno perde l'attimo e non riesce a calciare. Nuova chance di raddoppiare per il Genoa al 39': buono spunto di Yalcin che scende fino in area, ma calcia a lato prendendo l'esterno della rete. Termina 1-0.