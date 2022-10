Coppa Italia, Benedyczak stende il Bari: il Parma trova l'Inter agli ottavi

Benedyczak-gol e il Parma passa: a gennaio c'è l'Inter

Pronti-via e il Parma ci prova al 3' con la conclusione di Coulibaly che trova un attento Frattali. Il Parma tornerà a provarci al 26' con una conclusione di Bonny da posizione interessante, palla che termina out. Al 29' crociati in vantaggio: Sohm va al cross e Benedyczak in area, da posizione decentrata infila il pallone all'angolino basso, 1-0, con qualche protesta del Bari per un presuto fallo su Dorval da parte di Bonny che aveva dato il via all'azione servendo a Delprato il pallone che quest'ultimo avrebbe poi girato a Sohm per l'assist vincente. Il Bari reagisce al 32' quando Scheider, dopo la combinazione con Salcedo, impegna di testa il portiere Corvi. Nella ripresa al 3' ci prova il Bari con la conclusione Mallamo ma Corvi risponde presente. Al 13' il Parma conclude con Juric ma il suo tiro dalla distanza viene parato da Frattali. Nuovamente i padroni di casa pericolosi con Sits, ancora una volta Frattali si disimpegna bene. Al 18' replica il Bari, il tiro da centro area di Salcedo, su assist di Benedetti, viene parato da Corvi. I galletti provano ad aumentare i giri del motore e al 24' vanno vicini al pareggio: Corvi si supera sulla conclusione di Ceter indirizzata sotto la traversa. Un minuto dopo è Vicari ad impensierire il Parma con un tiro di sinistro: nulla da fare, Corvi dice no. Al 25' sciupa una ghiotta occasione Zuzek: colpo di testa troppo alto da posizione molto ravvicinata. Nel finale il Bari insiste alla ricerca del pareggio ma difetta della giusta concretezza sottoporta.