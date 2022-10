Cagliari, Pavoletti-Lapadula coppia d’assalto in Coppa Italia

Sfida in salita

Per guadagnarsi la sfida alla Lazio negli ottavi, la formazione isolana dovrà cercare di sovvertire il pronostico che da per favoriti i felsinei. Liverani ha deciso di puntare tutto su chi ha giocato meno fino a questo momento per ottenere il duplice risultato di far rifiatare qualcuno dei titolari particolarmente spremuto in questo avvio (Mancosu su tutti) e di capire chi dei rincalzi potrà essere utile anche in campionato. Con la mina vagante dei due attaccanti, Lapadula e Pavoletti che, pur di categoria superiore, non sono ancora riusciti a lasciare il segno nel torneo cadetto. Il tecnico rossoblù gli ha relegati entrambi in panchina contro il Brescia e oggi potrebbe rilanciare dal primo minuto proprio la punta peruviana che avrà la sua occasione di riscatto. « Voglio vedere chi riuscirà a mettermi in difficoltà », ha spiegato Liverani nei giorni scorsi azzerando le gerarchie. E lo ha fatto non solo a parole viste le scelte di sabato scorso. Ora si tratta di riuscire ad ottenere il massimo da tutti gli effettivi che dovranno provarci già da oggi. La gara è in salita ma tutto può accadere in una partita secca come quella in programma questa sera.

Le scelte

Partita alla quale il Cagliari si presenta molto diverso dall’ultimo turno in campionato, non solo negli uomini ma anche dal punto di vista tattico. L’allenatore romano potrebbe, infatti, rispolverare l’esperimento del 4-3-1-2, gettando nella mischia, per l’ennesimo tentativo di ottenere risposte convincenti da lui, Pereiro. L’uruguaiano andrebbe a suggerire per la coppia di attaccanti che, per qualità, andrebbero a completarli. Più da area di rigore Pavoletti, più opportunista e uomo da rapina Lapadula, resta solo da capire se Liverani li utilizzerà dal primo minuto. Questa scelta consentirebbe al tecnico cagliaritano di tenere a riposo Luvumbo e Falco ai quali poi chiederà di scardinare la difesa dell’Ascoli lunedì notte. Ma prima c’è da affrontare un Bologna che non farà sconti e che cercherà di sfruttare la coppa per cancellare, almeno in parte, le delusioni in campionato. Servirà una prova di carattere e di coraggio, non solo per puntare al passaggio del turno ma anche per trovare quella continuità di rendimento che faccia cambiare passo in campionato.