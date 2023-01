Inter-Parma, probabili formazioni e dove vederla in tv

Partita: Inter-Parma

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5

Pay TV Streaming: Mediaset Infinitu

Dove e a che ora vedere Inter-Parma : orari e canali

Inter-Parma, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro da Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity.

Inter-Parma in Diretta: la cronaca

L'Inter di Inzaghi fa il proprio esordio stagionale in Coppa Italia contro il Parma che nei turni precedenti hamno superato Salernitana e Bari. Chi passa il turno affronterà la vincente di Atalanta-Spezia.

Inter-Parma: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Correa. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Brazao, Cordaz, Acerbi, Skriniar, Darmian, Dimarco, Dumfries, Zanotti, Stankovic, Kamate, Carboni, Dzeko. Indisponibili: Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dalbert, Handanovic, Lukaku. Squalificati: Brozovic. Diffidati: nessuno.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Bernabé, Vazquez, Man; Inglese. Allenatore: Pecchia. A disposizione: Chichizola, Santurro, Balogh, Romagnoli, Ansaldi, Coulibaly, Circati, Zagaritis, Sohm, Hainaut, Camara, Charpentier, Tutino, Bonny, Mihaila. Indisponibili: Cobbaut, Sits. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Prontera di Bologna.