Roma-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Allo stadio Olimpico la Roma di Mourinho incontra il Genoa di Alberto Gilardino , nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia . Alle 21 il fischio d'inizio: in caso di parità al 90' supplementari ed eventuali rigori.

Partita: Roma-Genoa

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5

Pay TV Streaming: Mediaset Infinity

Dove e a che ora vedere Roma-Genoa : orari e canali

Roma-Genoa, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma alle 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro da Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity.

Roma-Genoa in Diretta: la cronaca

Roma e Genoa si affrontano per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Come le altre big, i giallorossi di Mourinho debuttano adesso nella competizione, mentre i rossoblù hanno superato Benevento (trentaduesimi) e Spal (sedicesimi). Chi passa il turno affronterà ai quarti la vincente di Napoli-Cremonese.

Roma-Genoa: probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Vina, Celik, Spinazzola, Matic, Camara, Volpato, Tahirovic, Shomurodov, Solbakken, Belotti, Majchrzak, Dybala. Indisponibili: Wijnaldum, Darboe Squalificati: - Diffidati: -

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Matturro, Czyborra; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Gudmundsson; Coda. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Semper, Vodisek, Dragusin, Vogliacco, Criscito, Ilsanker, Galdames, Sturaro, Badelj, Yalcin, Yeboah, Puscas. Indisponibili: Czyborra, Ekuban, Pajac. Squalificati: Hefti. Diffidati: –

ARBITRO: Feliciani di Teramo

ASSISTENTI: De Meo e Bottegoni

QUARTO UOMO: Cosso

VAR: Banti

AVAR: Muto