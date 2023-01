Napoli, Bereszynski: "Un nuovo compagno mi ha impressionato"

Potrebbe partire titolare contro la Cremonese in Coppa Italia Bartosz Bereszynski. L'ex terzino della Sampdoria, arrivato a Napoli da pochi giorni, si prepara per il debutto stagionale. Domani sera a Fuorigrotta gara secca contro la squadra allenata da Ballardini. La vincente sfiderà la Roma che agli ottavi ha superato il Genoa. Bereszynski non vede l'ora di conoscere l'affetto diretto del Maradona. In queste prime ore coi nuovi compagni si è limitato ad osservare e ad ascoltare le richieste di Spalletti che, a Mediaset, ha definitivo un allenatore "maniacale".