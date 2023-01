Napoli, Kvaratskhelia e Demme saltano la Cremonese: il motivo

Khvicha Kvaratskhelia e Diego Demme salteranno la sfida di questa sera contro la Cremonese. Entrambi sono assenti nell'elenco dei convocati stilato da Spalletti per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Questo il comunicato ufficiale del Napoli che comunicat: "Kvaratskhelia non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera. Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia".